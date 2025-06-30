В Башкирии многодетным семьям компенсируют расходы на обучение детей

Депутаты Курултая Башкирии приняли законопроект о компенсации для детей из многодетных семей расходов на обучение в колледжах при вузах, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Соответствующие поправки приняты в закон о господдержке таких семей.

В республике 620 студентов, которые смогут претендовать на господдержку. Компенсацию им выплатят также и за прошлый учебный год, отмечается в сообщении.

Льготой смогут воспользоваться не только семьи с тремя несовершеннолетними, но и с детьми до 23 лет, получающими очное образование, отмечается в пресс-релизе. Исключение — дети, состоящие в браке и находящиеся на полном государственном обеспечении.

Согласно действующему законодательству, в регионе многодетным семьям возвращают половину стоимости очного обучения в техникумах и колледжах. Семья может вернуть до 30 тыс. руб. в год за учебу одного ребенка. Ранее господдержкой не могли воспользоваться студенты, которые учатся платно в колледжах при высших учебных заведениях.

Майя Иванова