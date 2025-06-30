В Минюсте рассказали о новых видах экспертиз

В этом году в России начали развитие религиоведческой и этиковедческой экспертиз, сообщил первый замглавы Минюста Евгений Забарчук. По его словам, также разрабатываются методические подходы для экспертиз, касающихся авиационного, водного и железнодорожного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он уточнил, что этиковедческая экспертиза будет устанавливать признаки «дискредитации системы духовно-нравственных ценностей», а также «демонстрации пренебрежительного отношения» к общественному порядку, национально-культурным традициям и нравственным нормам. «Мы надеемся, что в скором будущем начнется ее проведение»,— сказал господин Забарчук в интервью «РИА Новости».

Религиоведческая экспертиза занимается исследованием информационных материалов религиозного содержания. Экспертиза должна установить, есть ли в них факты возбуждения межконфессиональной вражды или унижения человеческого достоинства лиц по религиозному признаку. Кроме того, прорабатываются подходы для искусствоведческих экспертиз, добавил первый замминистра юстиции. Когда могут ввести эти экспертизы, не уточняется.