Власти Перми требуют снести на улице Мира сразу шесть киосков

Администрация Индустриального района Перми обратилась с исковыми заявлениями в суд о сносе сразу шести киосков на ул. Мира. Согласно материалам Арбитражного суда Пермского края, о демонтаже торговых павильонов на ул. Мира подано два заявления.

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Одно из заявлений подано к четырем предпринимателям: Александру Алексееву, Олегу Сулыку, Ровшану Агаеву и Ларисе Николаевой. Власти района хотят обязать ответчиков демонтировать два павильона, расположенных на участке ТЦ «Мир» по ул. Мира, 11в (4,3 тыс. кв. м). По данным публичной кадастровой карты и онлайн-справочника 2ГИС, на одном участке с ТЦ «Мир» находятся экспресс-кофейня Monkey Grinder, павильон по продаже шаурмы (Shaurma №1, ул. Мира, 11а/1) и выставочный комплекс «Перевернутый дом» (ул. Мира, 11в/1).

Одновременно с иском заявитель ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета перечисленным предпринимателям распоряжаться спорными павильонами и перемещать их в границах участка. В связи с допущенными нарушениями при подаче заявления иск районной администрации суд оставил без движения. До 17 июля заявитель должен устранить нарушения.

Вторым заявлением администрация Индустриального района требует снести четыре киоска на ул. Мира, 6а. Ответчиками по иску выступают ООО «Профком» (управление недвижимостью) и предприниматель Андрей Кожевников. Торговые павильоны расположены на одном земельном участке с 16-этажным жилым домом (3,5 тыс. кв. м). Истец также попросил о введении обеспечительных мер. Это заявление суд удовлетворил частично, запретив господину Кожевникову распоряжаться и перемещать в пределах участка четыре некапитальных сооружения, в которых работают «Пекарня. Вкусняшечная», «Сладости», «Pioco кофейня» и «Цветы».