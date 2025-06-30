Житель Амурской области арестован за попытку поджога военкомата

Суд в Амурской области вынес решение об аресте местного жителя по обвинению в покушении на совершение террористического акта (ч. 1, ст. 205 УК), следует из сообщения УФСБ по региону 30 июня. Накануне он был задержан при попытке поджога здания военного комиссариата в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону СВО.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, фигурант являлся активным участником проукраинского канала в Telegram. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Амурской области совместно с УФСБ по Восточному военному округу (ВВО), а также сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Амурской области.

Арестованному грозит до 20 лет заключения.

Эрнест Филипповский, Хабаровск