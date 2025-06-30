Главные новости к утру 30 июня

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту массового отравления в одном из развлекательных заведений в центре Перми. Инциденты связаны с выпускным мероприятием, прошедшим 25 июня, после которого более 30 школьников, а также родители и учителя обратились с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения.

Выгодоприобретателями сложившегося в Москве дефицита предложения площадей в классических офисных центрах стали операторы коворкингов. В этом сегменте средняя ставка аренды по итогам второго квартала 2025 года увеличилась на 24–32% год к году.

Разработчик сервиса видео-конференц-связи IVA Technologies вложит 500 млн руб. в разработку собственных ИИ-продуктов, рассчитывая укрепить позиции на фоне растущего спроса на цифровых ассистентов. Инвестиции будут направлены на автоматизацию программирования, видеоаналитику и т. д.

Протестующие в Сербии через соцсети заявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков в своих районах до выполнения требований. Среди них — немедленное освобождение ранее задержанных протестующих и проведение досрочных парламентских выборов.

После индексации с 1 июля рост сбытовой надбавки в цене электроэнергии для промышленных потребителей превысит 20% более чем у 40 гарантирующих поставщиков.

Дополнительная индексация цен на газ на 10% дважды в год, которую сейчас прорабатывает правительство, может увеличить нагрузку для крупных промышленных предприятий на 85 млрд руб. в год. Другая категория потребителей газа в РФ — генерирующие компании — в случае принятия изменений призывают параллельно увеличить тарифы на тепло и электроэнергию.

Правительство Канады отменит налог на цифровые услуги (DST). Причиной стало ожидание заключения торговой сделки с США. Согласно тексту заявления, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры по торговому соглашению к 21 июля.