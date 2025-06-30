У промышленности подгорает газ

Дополнительная индексация цен на газ на 10% дважды в год, которую сейчас прорабатывает правительство, может увеличить нагрузку для крупных промышленных предприятий на 85 млрд руб. в год. Другая категория потребителей газа в РФ — генерирующие компании — в случае принятия изменений призывают параллельно увеличить тарифы на тепло и электроэнергию. Без этого, считают там, отрасли грозят убытки и сокращение ремонтных программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Введение сезонных коэффициентов на газ в размере 1,1 увеличит расходы на закупку топлива для промышленности на 85 млрд руб. в год. Такую оценку приводит «Сообщество потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) в письме премьеру Михаилу Мишустину (“Ъ” видел документ от 24 июня).

По инициативе «Газпрома» правительство обсуждает возможность применения к регулируемым оптовым ценам на газ, поставляемый в первом и четвертом кварталах, повышающего сезонного коэффициента в размере 1,1. Поручение проработать предложение поступило от президента РФ Владимира Путина в конце января. Цель — возместить выпадающие доходы от потери европейского экспорта и скомпенсировать расходы на содержание подземных хранилищ газа (ПХГ). В «Газпроме» от комментариев отказались.

Сезонный коэффициент к цене газа предлагается ввести для всех потребителей, кроме населения. Промышленность занимает около 46% от общего объема промышленного потребления газа, электроэнергетика и ЖКХ — около 54%. Как писал “Ъ”, по предварительным оценкам Минэнерго, введение сезонных коэффициентов на газ повысит годовые цены на рынке электроэнергетики на 2,8–3%, на рынке тепла — до 1,2% (см. “Ъ” от 17 июня). С 1 июля 2025 года оптовые цены на газ уже вырастут на 10,3% для промышленности, на 21,3% — для электроэнергетики и ЖКХ.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что предлагаемый «Газпромом» подход одновременно с некоторым улучшением финансового состояния газовой монополии ведет к непропорционально большему снижению бюджетных поступлений, сокращению инвестиционного потенциала, дополнительному инфляционному давлению. В ассоциации добавляют, что зимнее удорожание газа не приведет к пропорциональному росту доходов на содержание подземных хранилищ, поскольку на долю «Газпрома» придется лишь 50,2 млрд руб., или 60% от общего увеличения платежей. Оставшаяся сумма будет распределена между независимыми поставщиками — НОВАТЭКом и «Роснефтью», в чьих контрактах цены на газ привязаны к регулируемым ценам «Газпрома».

В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании) считают, что при изменении цен на газ с октября 2025 года невозможно обойтись без синхронного изменения регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию.

По расчетам СПЭ, тарифы на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников, должны в этом случае быть повышены на 3–7,9% в зависимости от доли газа в структуре используемого топлива. Тарифы на тепловую энергию для конечного потребителя должны вырасти на 2,8–5%, тариф по регулируемым договорам на электрическую энергию на оптовом рынке — примерно на 9,2%. Далее при данном сценарии индексация тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя с июля 2026 года должна составить 15–20% исходя из региональных особенностей и структуры топлива.

В СПЭ подчеркивают, что выпадающие доходы от роста затрат на природный газ в 2025 году вынудят энергетиков сокращать объемы ремонтных программ, привлекать кредитные средства, создадут угрозу снижения надежности теплоснабжения потребителей при прохождении и подготовке к осенне-зимним периодам, а также увеличат риски при реализации инвестпроектов из-за отвлечения финансовых ресурсов.

Повышение топливных затрат на газ приводит к росту цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией) в первую очередь в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал), где заявки наиболее дорогих газовых станций и определяют итоговую цену, отмечает Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии». Обсуждаемая индексация цен на газ, по ее оценкам, может привести к дополнительному росту цен на РСВ на более чем 3 процентных пункта в годовом разрезе. Бенефициаром роста оптовых цен на электроэнергию станут компании с высокой долей генерации с низкими удельными топливными затратами, такие как «РусГидро» и ТГК-1. Для компаний с высокой долей газовой генерации уровень влияния на финансовые показатели будет зависеть от соотношения темпов роста цен на газ и на индекс РСВ. Например, по ее расчетам, дополнительный рост годовых цен на РСВ на 3 процентных пункта в 2026 году по итогам дополнительной индексации для «Интер РАО» приведет к росту выручки электрогенерирующего сегмента на 2%, но снижению показателя EBITDA более чем на 10%.

Татьяна Дятел