Протестующие в Сербии заблокировали дороги «до выполнения требований»

Протестующие в Сербии через соцсети заявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков в своих районах до выполнения требований. Среди них — немедленное освобождение ранее задержанных протестующих и проведение досрочных парламентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

«После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!» — сообщили организаторы в соцсетях (цитата по ТАСС).

Студенты сообщили о перекрытии дорог в 24 местах Белграда и акциях в 18 городах страны. Протесты включают пикеты на транспортных узлах.

Вечером 28 июня в Сербии началась новая волна студенческих протестов. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. В Белграде во время беспорядков пострадали восемь человек. Всего, по данным МВД страны, в митинге участвовали 36 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Столкновения постфактум».