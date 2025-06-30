Канада отменит налог на цифровые услуги в ожидании торговой сделки с США

Правительство Канады отменит налог на цифровые услуги (DST). Причиной стало ожидание заключения торговой сделки с США. Об этом говорится на сайте правительства Канады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп

Фото: Amber Bracken / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп

Фото: Amber Bracken / Reuters

Согласно тексту заявления, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры по торговому соглашению к 21 июля.

30 июня сбор налога будет отменен, и министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань вскоре внесет законопроект об отмене Закона о налоге на цифровые услуги.

В 2020 году Канада ввела DST, чтобы устранить проблему, из-за которой технологические компании, работающие в стране, не платили налоги с доходов от канадских пользователей. Хотя Канада предпочитала многостороннее соглашение по налогообложению цифровых услуг и сотрудничала с международными партнёрами, включая США, для его разработки, DST был принят как временная мера для решения этого налогового пробела.