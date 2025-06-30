Киловатты местами дорожают

После индексации с 1 июля рост сбытовой надбавки в цене электроэнергии для промышленных потребителей превысит 20% более чем у 40 гарантирующих поставщиков. Аналитики объясняют рост показателя высокой ключевой ставкой, которая увеличивает затраты компаний на обслуживание кредитов, а также уходом части промышленности в независимые энергосбытовые компании, что повышает нагрузку на остальных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Индексация сбытовой надбавки для гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии с 1 июля повысит средний показатель по стране для потребителей мощностью до 10 МВт во втором полугодии на 12,9%, примерно до 46 коп. за 1 кВт•ч. Средняя надбавка для потребителей свыше 10 МВт увеличится на 13,5%, до 33 коп. Это следует из исследования «Транснефтьэнерго» (ТНЭ). Всего компания проанализировала тарифные решения в 70 субъектах РФ по 128 гарантирующим поставщикам.

Сбытовая надбавка — одна из составляющих конечной цены электроэнергии. Как и тариф на передачу, ее устанавливают региональные регуляторы, уровень индексации для конкретного ГП определяет региональная энергетическая комиссия. Для населения изменение тарифов ограничено предельными уровнями, которые устанавливает ФАС. Как ранее писал “Ъ”, средний тариф на передачу электроэнергии с 1 июля в ряде регионов вырастет выше общероссийского предельного уровня в 11,6% (см. “Ъ” от 25 июня).

У 15 ГП рост надбавок превысит 50%, еще у 33 — индексация составит от 20% до 50%. Для 12 поставщиков надбавка не изменится. У семи ГП размер надбавки для промышленности в категории от 670 кВт до 10 МВт превысит 1 руб. за 1 кВт•ч, они расположены в Воронежской, Новгородской, Рязанской, Тюменской и Самарской областях.

Начальник отдела тарифов и экономического анализа ТНЭ Виктория Мордовина поясняет, что, согласно анализу тарифных решений, основная причина увеличения надбавок — рост затрат ГП на обслуживание кредитов на фоне высокой ключевой ставки. «Гарантирующие поставщики в том числе берут ссуды на покрытие кассовых разрывов при покупке электроэнергии на оптовом рынке»,— отмечает аналитик.

Общий размер задолженности на розничном рынке электроэнергии за первый квартал этого года вырос почти на 15%, до 398,4 млрд руб.

Это следует из анализа расчетов на розничном рынке электроэнергии Центра финансовых расчетов (ЦФР). За этот же период 12 ГП (12% от общего числа) имеют крайне низкую платежеспособность, финансовая устойчивость шести компаний оценивается как кризисная, говорится в анализе платежеспособности ГП. Как указано в отчете ЦФР, общая кредиторская задолженность ГП увеличилась на 20% год к году, до 352 млрд руб.

По словам госпожи Мордовиной, объем поставки электроэнергии в категории крупной промышленности снизился, что может свидетельствовать об оттоке бизнеса от ГП в независимые энергосбытовые компании для покупки электроэнергии по более низкой цене. Из-за ухода крупных клиентов тарифный орган перекладывает объем надбавки на оставшихся коммерческих потребителей, добавляет она.

Кроме того, на фоне консолидации сетей после введения института системообразующей электросетевой компании сокращается число мелких ТСО. В итоге у ГП снижается выручка от продажи сетям электроэнергии для компенсации технологических потерь, и регулятор перекладывает эти выпадающие доходы на других потребителей, говорят в ТНЭ. Так, у «Арктик-энерго» из Мурманской области надбавка увеличилась сразу на 236%.

В «Русэнергосбыте», «ТНС энерго», «Т Плюс», Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний не ответили на вопросы “Ъ”.

В ФАС пояснили “Ъ”, что расчет расходов на обслуживание заемных средств, необходимых для поддержания достаточного размера оборотного капитала при просрочке платежей со стороны потребителей, рассчитывается для ГП исходя из значений ключевой ставки. На динамике сбытовых надбавок также отражаются компенсация фактических расходов на покупку электроэнергии по нерегулируемым ценам для снабжения населения из-за превышения фактических объемов над балансовыми, обеспеченными регулируемыми договорами, а также перекрестное субсидирование, учтенное в сбытовых надбавках на компенсацию потерь электроэнергии. «Необходимо отметить, что сбытовые надбавки устанавливаются по полугодиям и с учетом низкой базы, например при отрицательной динамике, поэтому корректную динамику выручки ГП можно узнать через средневзвешенное годовое значение сбытовых надбавок»,— указывают в службе.

В «Интер РАО» сообщили “Ъ”, что на затраты ГП влияют в том числе неплатежи недобросовестных потребителей и связанные с этим издержки, тогда как сбытовые компании осуществляют стопроцентную предоплату приобретенной электроэнергии на оптовом энергорынке и своевременную оплату услуг по передаче электроэнергии сетевым организациям. Размер дебиторской задолженности по итогам первого квартала — около 110 млрд руб., в том числе просроченная задолженность — 50 млрд руб., указывают в «Интер РАО». «По итогам тарифной кампании на 2025 год прирост средней сбытовой надбавки по гарантирующим поставщикам "Интер РАО" составил 12% к показателю 2024 года, что соответствует прогнозу социально-экономического развития»,— добавили в компании.

Анна Тыбинь