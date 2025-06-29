На месте гибели актера Сергея Пускепалиса открыли обелиск-часовню

В Ростовском округе Ярославской области на 201-м км трассы М-8 открыли обелиск-часовню памяти актера и режиссера, бывшего художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса и работника театра Александра Синицына, погибших в ДТП в 2022 году. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Высота часовни — 8 метров. Проект выполнен с использованием витражных элементов, креста и лика Спаса, выполненного в технике горячей эмали. Авторами проекта стали заслуженные художники РФ, члены-корреспонденты РАХ Николай и Михаил Бекетовы. В правительстве области отмечают, что проект часовни согласовала семья Пускепалиса.

Объект создавался на деньги автономной некоммерческой организации «Эколлайн. Культура и искусство». На средства областного бюджета была благоустроена территория рядом с часовней.

Открытие объекта состоялось в День рождения Волковского театра, 29 июня. Чин освящения часовни совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Это место стало местом притяжения, силы. Прошло уже три года с гибели Сергея Пускепалиса и Александра Синицына, но мы часто видели, когда сами ехали с гастролей, команда Волковского театра, как люди останавливались, и мы сами здесь останавливаемся, всегда кланялись кресту»,— рассказал директор РГАТД имени Ф.Г. Волкова Герман Громов.

Алла Чижова