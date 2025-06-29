Европа привыкает к 40 градусам

Конец июня стал настоящим испытанием во многих частях Европы из-за аномальной жары, которую там привыкли ожидать, скорее, в июле или августе. Сложнее всего сейчас приходится Италии, Греции, Франции, Испании и Португалии, в отдельных районах которых в воскресенье и понедельник температура достигает 40–42°C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Рима у городского фонтана

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Жительница Рима у городского фонтана

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Аномальную жару в Европейский регион принес горячий воздух из Северной Африки, из-за чего жители и туристы европейских городов ощущают себя, скорее, обитателями пустыни Сахара. А метеорологические службы европейских стран предупреждают, что этот месяц может стать самым жарким за все время сбора данных.

В субботу в Греции температура воздуха поднималась до +32°С, во Франции — до +33°С, в Италии — до +37°С, в Португалии — до +40°С, в Испании — до +42°С. По данным погодного сервиса The Weather Channel, в понедельник в Афинах ожидается до +37°С, в Марселе — до +36°С, в Риме — до +38°С, в Лиссабоне — до +37°С, в Севилье — до +43°С.

Как рассказали BBC жители и гости Мадрида, в этом году аномальная жара ощущается тяжелее, чем в прошлом, и уже с утра невозможно выйти на улицу. Жителям и гостям Италии власти рекомендовали оставаться дома с 11 до 18 часов и пить больше воды. В самые жаркие часы дня в Италии запретили работать на открытом воздухе. В Марселе по указанию властей городские бассейны работают сейчас бесплатно, чтобы люди могли хоть как-то охладиться, и будут работать в таком режиме до окончания аномальной жары. В Великобритании, где +30°С считаются несусветной жарой, в понедельник ожидают все +35°С — и эта жара, по прогнозам синоптиков, не спадет как минимум до вечера вторника.

В некоторых районах Европы из-за жары вспыхнули лесные пожары, в том числе в прибрежных районах Греции рядом с Афинами. Огнем уничтожены некоторые жилые дома, жители эвакуированы в безопасные места. Часть дорог в этом районе, популярном среди туристов из-за расположенного там храма Посейдона, перекрыты. В тушении пожара участвует 130 пожарных, 12 самолетов и 12 вертолетов.

Согласно прогнозам, аномальная жара может добраться к середине следующей недели и до Германии — не исключено, что в некоторых районах температура приблизится к отметке +40°С. Во всей стране, как ожидается, температура около +35°С будет держаться на протяжении как минимум трех дней, а в деловом центре Германии, Франкфурте, в среду ожидается +38°С.

Алена Миклашевская