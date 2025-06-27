Главные новости за 27 июня. Курск, Белгород, Воронеж

Депутаты Курской облдумы одобрили отставку председателя Юрия Амерева.

Белгородский облсуд рассмотрит жалобу на арест в СИЗО местного замгубернатора.

Под Воронежем старшину полиции задержали по подозрению в поджоге энергообъектов.

Совладелец юрлица воронежского «Синторга» ответит в суде за банкротство компании.

Из-за сокращения обстрелов белгородские власти частично отменяют компенсацию аренды жилья.

Не состоялись торги на работы по сохранению дворца Ольденбургских под Воронежем.

Воронежское УФАС признало обоснованной жалобу на закупку модульной поликлиники.

ФНС решила обанкротить «Курский бетонный завод».