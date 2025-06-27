Из-за сокращения обстрелов белгородские власти частично отменяют компенсацию аренды жилья

Для жителей части приграничных населенных пунктов Белгородской области с 1 августа отменят частичную компенсацию аренды жилья. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам господина Гладкова, в некоторых поселениях, чьи жители покинули свои дома из-за обстрелов со стороны Украины, количество атак снизилось до нуля. «Поэтому с 1 августа в этих населенных пунктах или их частях — там, где оперативная обстановка значительно улучшилась — будет прекращена оплата за частичную компенсацию аренды жилья»,— рассказал губернатор в своем Telegram-канале. Он не стал говорить названия конкретных населенных пунктов, чтобы не дестабилизировать ситуацию.

Также для части населенных пунктов, куда возвращаются жители, возобновится начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. «Отдельно хочу отметить: отмена оплаты аренды жилья и начисление платы за ЖКХ ни в коем случае не будет допускаться в отношении разрушенного и поврежденного жилья, в котором проживать невозможно. Оно стоит на учете»,— добавил господин Гладков.

Кроме того, на заседании оперштаба было принято решение о порядке проведения 28 июня выпускных вечеров. Торжественные мероприятия и вручение аттестатов белгородским школьникам будут организованы на базе только тех школ, в том числе в приграничье, где форма обучения была очной, а также имеется необходимое количество мест в укрытиях. При этом в семи муниципалитетов праздник должен закончиться до 21:00.

Владимир Зоркий