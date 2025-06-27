Белгородский облсуд рассмотрит жалобу на арест в СИЗО местного замгубернатора

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин подал апелляционную жалобу на решение Свердловского райсуда Белгорода, который заключил его под стражу по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Документ поступил в Белгородский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустэм Зайнуллин

Фото: Правительство Севастополя Рустэм Зайнуллин

Фото: Правительство Севастополя

В картотеке дел указано, что материалы поступили в апелляционную инстанцию сегодня, 27 июня. Их рассмотрит судья Светлана Светашова. Дата заседания пока не назначена.

Рустэм Зайнуллин работает на посту вице-губернатора Белгородской области с начала 2022 года. Он курирует имущественные и земельные отношения в регионе. В конце прошлого года чиновник полтора месяца отслужил в добровольческом отряде «Барс-Белгород». В конце прошлой недели стало известно о его задержании. К сегодняшнему дню арест чиновника не комментировали ни правоохранительные органы, ни правительство Белгородской области.

Сергей Толмачев