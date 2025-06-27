Совладелец юрлица воронежского «Синторга» ответит в суде за банкротство компании

Прокуратура Советского района Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 60-летнего бывшего гендиректора местного ООО «Синтез». Ему вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Материалы будут направлены в Советский райсуд облцентра. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Синтез» было зарегистрировано в Воронеже в июне 2009 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Уставный капитал — 32,8 млн руб. До банкротства компании гендиректором был Александр Никитаев. Ему же принадлежит 20% общества, остальные доли в размере 20% поделены между Александром Грибановым, Сергеем Молоковым, Аркадием Стекольщиковым и Борисом Таратута. Все они также владеют юрлицами воронежской сети супермаркетов «Синторг». 2024 год «Синтез» завершил с нулевой выручкой и чистой прибылью в 81,1 млн руб.

По версии следствия, с июля 2022 года по январь 2023 года господин Никитаев предпринял ряд действий, повлекших невозможность взыскания заложенного имущества, кредитов, подрыв деловой репутации «Синтеза», ухудшение его экономического положения, причинение материального ущерба.

В результате действий обвиняемого компания «была доведена до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам», попала под процедуру банкротства. Двум крупнейшим кредиторам «Синтеза» — ПАО «Сбербанк» и ООО «Совкомбанк Факторинг» — был причинен материальный ущерб на сумму порядка 750 млн руб.

Согласно картотеке арбитражных дел, ООО «Синтез» подало заявление о самобанкротстве в феврале 2023 года. В апреле того же года компанию признали банкротом и открыли в отношении нее конкурсное производство — в последний раз его продлили до октября 2025 года. Конкурсным управляющим была утверждена член Ассоциации арбитражных управляющих «Центр» Татьяна Глаголева.

О банкротстве другого юрлица «Синторга» — ООО «Синтез-Н» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова