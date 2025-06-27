«Русснефть» выплатит дивиденды за 2024 год только по «префам»

Акционеры «Русснефти» решили выплатить дивиденды за 2024 год в размере $1,02 на привилегированную акцию. Об этом сообщил журналистам представитель одного из акционеров компании, принимавший участие в годовом собрании. Его слова приводит «Интерфакс».

Всего на выплату дивидендов на «префы» будет направлено $100 млн. 17 июля будут определены лица, имеющие право на их получение. Дивиденды на обыкновенные акции решено не выплачивать.

За 2023 год «Русснефть» также не выплачивала дивиденды по обыкновенным акциям. На дивиденды по привилегированным акциям в том году было направлено $100 млн. Чистая прибыль компании по РСБУ в прошлом году выросла почти на треть и составила 42,25 млрд руб.

Елизавета Шмакова