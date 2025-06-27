Пластическая операция обернулась сроком

Мировой судья в Москве вынес приговор бывшему врачу Екатерине Лонской. По материалам дела она при проведении эстетической операции допустила нарушения в лечении и диагностике. В результате пострадала супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна. Фигурантка получила 11 месяцев в колонии-поселении.

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Фото: Архив Екатерины Лонской Екатерина Лонская

Фото: Архив Екатерины Лонской

Мировой судья судебного участка №378 Зарема Бахтиева вынесла приговор бывшему пластическому хирургу Екатерине Лонской по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Екатерина Лонская была задержана в декабре 2024 года, затем Замоскворецкий райсуд столицы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Изначально фигурантке инкриминировали оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), позднее обвинение переквалифицировали. Данная статья сейчас не охватывает действия медиков. В мае 2025 года мировой суд в Пресненском районе приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении фигурантки по существу.

По материалам дела в октябре 2023 года Екатерина Лонская проводила операцию по изменению формы век в клинике эстетической медицины «Клазко».

В результате медицинского вмешательства Инна Борода, жена президента Федерации еврейских общин России раввина Александра Бороды, потеряла зрение на оба глаза.

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Фото: @flower_quueen1 Инна Борода

Фото: @flower_quueen1

«Согласно заключению комиссии экспертов, неверные диагностика, тактика лечения и профилактика осложнений при планировании и проведении операции в совокупности явились причиной формирования и развития патологического процесса, что привело к стойкой утрате зрительной функции и значительной стойкой утрате общей трудоспособности, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью»,— говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Отметим, что позднее пострадавшей Инне Бороде удалось восстановить работу одного глаза.

Суд приговорил Екатерину Лонскую к 11 месяцам в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

«Доводы стороны защиты не нашли подтверждения в ходе судебного разбирательства,–– сказал “Ъ” адвокат потерпевшей Алексей Алешкин.— Судом был частично удовлетворен гражданский иск. Позднее мы продолжим гражданское преследование Екатерины Лонской с целью возмещения причиненного ущерба, сопутствующего преступлению. Приговор я считаю законным и обоснованным и считаю, что он устоит в апелляции и кассации».

Осужденная сама должна отправиться на поселение, чтобы исполнить наказание.

С защитником Екатерины Лонской связаться не удалось.

Ефим Брянцев