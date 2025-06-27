В Японии разработали смарт-ошейник для диагностики стресса у кошек

Японская компания Rabo представила интеллектуальный ошейник для кошек, отслеживающий физиологические и поведенческие параметры животного для выявления признаков стресса. Стоимость смарт-ошейника начинается от $42.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rabo Фото: Rabo

Устройство собирает данные о частоте приема пищи и воды, двигательной активности, продолжительности сна, гигиенических привычках и дыхании в состоянии покоя. Система на базе искусственного интеллекта анализирует показатели и оценивает уровень стресса по трехступенчатой шкале.

В первые недели использования ошейник формирует индивидуальный профиль поведения животного, после чего начинает отслеживать отклонения от нормы. При выявлении подозрительных изменений владельцу поступают уведомления через мобильное приложение.

Разработчики подчеркивают, что для домашних кошек, живущих в замкнутом пространстве, даже незначительные внешние раздражители могут оказывать значительное влияние на эмоциональное состояние, а раннее выявление признаков апатии или тревожности может помочь в диагностике заболеваний. С момента тестирования данные были собраны более чем с 46 тыс. кошек, алгоритмы собирают свыше 10 млрд поведенческих критериев.