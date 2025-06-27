ФСБ сообщила о задержании завербованного СБУ крымчанина

В Крыму у тайника с оружием задержали местного жителя, который подозревается в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ъ» заявили в региональном УФСБ.

Жителя Симферопольского района 1981 года рождения задержали при попытке забрать более 1 кг взрывчатки, заявили в ФСБ. На допросе подозреваемый сказал, что был завербован СБУ через Telegram. Он также подтвердил, что собирал и передавал данные о транспортной инфраструктуре и расположении воинских частей на полуострове.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы активно ищут в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий. В связи с этим гражданам рекомендуют не контактировать в мессенджерах с незнакомыми людьми.

Александр Дремлюгин, Симферополь