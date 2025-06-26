Прокуратура задала жилищный вопрос

Состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении Сатиша Кумара Калра, бывшего гендиректора застройщиков жилого комплекса «Окский берег». В 2018 году две компании ушли в банкротство, не достроив несколько кварталов малоэтажного жилья в Новинках, а государство выплатило почти 700-м обманутым дольщикам денежные компенсации. За превышение полномочий с тяжкими последствиями и растрату 117 млн руб. прокуратура попросила осудить его на 13 лет заключения со штрафом. Сатиш Калра и его защита считают, что никаких тяжких последствий и растраты не было. Обвиняемый ходатайствовал о переквалификации обвинения и прекращении уголовного дела, либо об условном наказании.

Сатиш Кумар Калра (справа на фото) не согласен с прокурором в тяжести обвинения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Приокском райсуде завершилось судебное следствие по делу, в котором обвиняемым является Сатиш Кумар Калра, в 2014–2018 годах руководивший ООО «Капстройинвест» и «Экоград». Это были компании-застройщики ЖК «Окский берег» в Новинках, которые не достроили многоквартирные дома и были обанкрочены федеральным фондом защиты дольщиков.

Бывшего директора обвинили в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. По данным прокуратуры, застройщики привлекли более 2,8 млрд руб. для строительства домов от 698 дольщиков. Однако директор в нарушение 214-ФЗ из собранных с покупателей средств более 1,3 млрд руб. потратил не на цели строительства жилья, а заключал договоры займа с юридическими и физическими лицами. Это привело к тому, что сотни дольщиков не смогли получить свои квартиры, были вынуждены снимать жилье, проводили протестные акции. Тем самым усилилась «социальная напряженность» в Нижегородской области и была подорвана репутация органов госвласти и местного самоуправления за счет негативного к ним отношения, пояснил прокурор.

Также Сатишу Калра вменили растрату 117 млн руб., которые он взял из кассы ООО «Экоград» в 2018 году, когда застройщики уже срывали свои обязательства и испытывали финансовые трудности.

Из этих денег он заплатил 72 млн руб. за долю в обществе Равилю Хисяметдинову, который решил выйти из учредителей «Экограда». На что были израсходованы еще 45 млн руб., обвиняемый, по словам прокурора, объяснить не мог. Обвинение считает, что из корыстного умысла директор присвоил себе все эти деньги, чем способствовал тому, что компания стала неплатежеспособной. По совокупности тяжких статей гособвинитель попросил осудить бывшего директора двух обществ на 13 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. руб.

Защита обвиняемого возражала, утверждая, что никаких тяжких последствий не было. По словам адвоката Алексея Киреева, обвинению не стоило говорить о том, что застройщик «лишил дольщиков квартир», потому что новое жилье еще не было построено — нельзя лишить того, чего не было. Защитник подчеркнул, что дольщики ЖК «Окский берег» не проводили массовых протестных акций, а органы власти не брали на себя никаких обязательств перед покупателями жилья по договорам долевого участия (ДДУ). Поэтому репутация власти пострадать не могла — наоборот, она в глазах дольщиков повысилась после того, как за счет бюджета были выплачены компенсации, зачастую превышающие плату по ДДУ, которую вносили потерпевшие, отметил адвокат Киреев. Он добавил, что доведение компаний до банкротства подзащитному никогда не вменяли, поэтому гособвинение в прениях вышло за рамки предъявленного обвинения.

Растраты, по словам защитника, также не было — в арбитражном деле есть расписка вышедшего соучредителя, его допросили, и факт получения им платы за долю в «Экограде» доказан.

Поэтому 72 млн руб. из кассы были потрачены законно, а те 45 млн, за которые Сатиш Калра отчитаться не смог, также были потрачены на нужды компании.

Сам обвиняемый пояснил, что этими деньгами он закрывал долговые обязательства, чтобы привлечь крупного инвестора для достройки ЖК. По словам экс-директора, уже было готово трехстороннее соглашение с правительством Нижегородской области, но поданный федеральным фондом иск на банкротство не оставил местным застройщикам шансов выйти из кризиса и продолжить стройку. Сатиш Калра также отрицал какой-либо вывод денег со стройки. По его словам, все договоры займов были возмездные и деньги перечислялись внутри группы компаний: генподрядчик был вынужден тратиться на подготовку граддокументации и строительство сетей в голых полях. Около 300 млн руб. застройщики «Окского берега» потратили на кредитование дольщиков, которым делали скидки на первый взнос.

В свое оправдание бывший директор сослался на экономическую экспертизу и предоставил решение арбитражного суда, отказавшегося привлечь управленца к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся компании.

«Я искренне раскаиваюсь в том, что допустил ошибки, ведь проект не удалось завершить, и некоторые вещи я делал неправильно», — сообщил Сатиш Калра, частично признав свою вину.

Защита попросила суд переквалифицировать обе статьи обвинения на злоупотребление без тяжких последствий и прекратить уголовное дело по срокам давности. Если же суд не сочтет это возможным, Сатиш Калра просил не наказывать его реальным сроком заключения. В приговоре, который вскоре вынесет суд, кроме наказания бывшему директору, будет разрешен и гражданский иск Фонда развития территории, выплативший деньги дольщикам. ФРТ просит взыскать с обвиняемого более 1,2 млрд руб. ущерба.

Защита полагает, что Фонд как основной кредитор «Экограда» и «Капстройинвеста» с лихвой возместит потери за счет продажи их активов и земельных участков, подорожавших в разы.

Роман Кряжев