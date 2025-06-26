Белорусский вокал

26 июня президент России Владимир Путин прилетел в Минск на Евразийский экономический форум. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников из Минска — о том, как один информационный повод переставал существовать на фоне другого по мере того, как Александра Лукашенко на трибуне сменял Владимир Путин. А также о том, за кем осталось последнее слово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из пресс-центра Александр Лукашенко казался далеким и грустным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Из пресс-центра Александр Лукашенко казался далеким и грустным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новое здание «БелЭкспо» в Минске производит впечатление бескрайнего. Про Евразийский экономический форум, который здесь проходит, этого не скажешь. «Президенту страны приходится начинать и заканчивать мероприятие»,— заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, заставив думать, что его выступлением мероприятие и ограничится.

Но это было, конечно, не так. Александр Лукашенко только начал.

Он рассказал, что на самом деле нужен Союз 2.0. Речь не о Союзе, например, Белоруссии и России, а о ЕАЭС.

— Должен быть фирменный евразийский продукт,— предупредил Александр Лукашенко,— от самолетов и поездов до искусственных интеллектов.

То есть искусственных интеллектов должно быть много. А их продукт — один.

— Каждой стране нужен космос, но не в каждой стране есть космодром,— признал Александр Лукашенко.

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин остались бесстрастными.

— На примере России мы видим,— продолжал господин Лукашенко,— как с большим трудом Россия пытается — и много сделала (после введения западных санкций.— А. К.) — реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе!

То есть ЕАЭС 2.0 он предлагает создавать, взяв за основу СССР. Свежо, как говорится (предание).

— Даже в автомобилестроении!.. Возьмите Lada, «Жигули», некоторые называли… «Москвич»… нормальный автомобиль! Ну, может, пока не Mercedes… но хороший автомобиль (китайский, а не немецкий.— А. К.). Так и по другим направлениям! Надо сохранить то, что нам досталось от Советского Союза!

Все еще не пропало желание, надо же.

— И ни в коем случае не смотреть по сторонам! — добавил господин Лукашенко.— Никто нас нигде не ждет! Экономика все равно приведет нас к тому, что мы будем вместе…

В голосе его, казалось, звучала горечь. Неизбежность была, казалось, в голосе. Но так казалось. На самом деле в этом голосе была надежда. Надежда на лучшее. Надежда на лучшее прошлое.

— Только вместе, зная друг друга и разговаривая на одном языке! — воскликнул Александр Лукашенко.— И вы видите: представители 30 стран присутствуют в Минске! И далекая Никарагуа, и Мьянма, и Эмираты…

Впрочем, переводчики все-таки, я точно знал, функционировали в зале форума. Чего, увы, не скажешь о пресс-центре, где наушников ни у кого не было.

Впрочем, это было бы слишком — требовать невозможного.

Тем более что никто, похоже, и не нуждался.

Александр Лукашенко не умолчал про обидчивого премьера Армении Никола Пашиняна, который присутствовал на заседании не то чтобы незримо, нет, наоборот, зримо: на огромном телеэкране, который на прошлом заседании обещал подыскать для него господин Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Караул подустал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Караул подустал

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Никол Пашинян в свое время расстроился из-за того, что господин Лукашенко дал понять, что он с президентом Азербайджана, а не с премьером Армении, которого, как показалось Николу Пашиняну, Александр Лукашенко решил поучить жить. И вот этого Никол Пашинян не снес. То есть не поехал.

— Вы знаете о позиции Армении,— сказал Александр Лукашенко.— Просто сегодня кивнуть: вот такие-сякие, не приехали!.. Это мы можем, это мы умеем!..

И тоже — как никто.

— Но если что-то происходит — не может быть виновата одна сторона! — Убеждал коллег Александр Лукашенко, словно все тут были уверены, что во всем виноват один только Никол Пашинян. И как будто Никол Пашинян тоже был уверен, что он во всем виноват.

— Нам надо поискать причины в другом! — пояснял господин Лукашенко.— Надо поискать причины в другом! Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке! Отмалчиваться от этого нельзя!

То есть Александр Лукашенко хотел мира с Николом Пашиняном (сразу хочу сказать, что Никол Пашинян вообще не обратил внимания на все, что говорил президент Белоруссии.— А. К.).

— Если будем двигаться медленно — догонят, затопчут и пойдут вперед другие! Как это, откровенно говоря, происходит по многим направлениям. Нельзя превратить наш союз в площадку для пустых разговоров! — заканчивал уже президент Белоруссии.

Касым-Жомарт Токаев тоже отдавал должное технологиям, особенно, как выяснилось, ChatGPT. Ведь с помощью этого ресурса многие лидеры пишут свои речи (не стал показывать пальцем).

Затем Владимир Путин сосредоточился на российских резервах.

— Если говорить непосредственно о России, наш диалог со Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми организациями на данном этапе затруднен, мягко говоря. Причина — в их политической ангажированности! Более того, мы всячески стремимся снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов,— добавил он.— Осуществлен переход к прямым корреспондентским контактам с банками государств «пятерки» (ЕАЭС.— А. К.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры государств не обошли вниманием оранжевый БелАЗ. И просто не обошли

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидеры государств не обошли вниманием оранжевый БелАЗ. И просто не обошли

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тут Владимир Путин отвлекся от текста речи и поглядел в зал:

— Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших резервов золотовалютных, российских заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет, безо всяких сомнений, необратимый характер.

То есть Владимир Путин, видимо, не сомневается, что это случится.

— А это в целом полезно для мировой экономики,— продолжил господин Путин.— Так что за это, может быть, стоит и заплатить.

Смех в зале.

— Кстати говоря… Кстати говоря… Я вот сейчас подумал… Все-таки у меня базовое образование юридическое…— оговорился Владимир Путин, и я не был бы так уверен в этот момент, что мы являемся свидетелями искрометной импровизации.— Кража — это тайное похищение имущества. А это — открытое!.. Это — грабеж!

Казалось, информповодом Владимир Путин на финише стопроцентно обошел Александра Лукашенко. Так обильно цитировать белорусского президента теперь пришло бы в голову, быть может, только мне.

Но нет! Фотофиниш остался, я считаю, за президентом Белоруссии. Это ведь он предложил коллегам сделать family-фото на фоне неправдоподобно большого (как и сам Александр Лукашенко, по крайней мере в глазах современников), просто огромного карьерного «БелАЗа-75710» грузоподъемностью 450 тонн.

На его фоне не таким впечатляющим начал казаться даже сам Александр Лукашенко.

Андрей Колесников, Минск