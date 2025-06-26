Главные новости за 26 июня. Сочи

Возникший у девятилетнего пострадавшего от нападения собак в Сочи ребенка отек не повлиял на сроки проведения плановых хирургических вмешательств. В начале июля врачами запланирована операция по реконструкции носа.

В Сочи по итогам 2025 года прогнозируется незначительное увеличение урожая субтропических фруктов и ягод. Темпы роста относительно предыдущего сезона составят до 103%, что связано с продолжающимся формированием садов, заложенных в последние годы.

В Сочи началась модернизация пищеблоков школ №27 и №75. На работы выделили 57,8 млн руб. из краевого и городского бюджетов.

Самовольно построенный банный комплекс на территории Адлерского чайного хозяйства в Сочи демонтировали под контролем судебных приставов.

Министерство транспорта Республики Крым объявило об открытии нового межрегионального автобусного маршрута Евпатория — аэропорт Сочи. Рейсы начали выполняться с 25 июня 2025 года.

В сочинском микрорайоне Мамайка специалисты курорта демонтировали пять несанкционированных торговых точек, которые размещались на муниципальной земле без соответствующего разрешения.

Авиакомпания «Азимут» с 27 июня восстановит регулярные рейсы по маршруту Сочи — Тель-Авив. Полеты станут возможны после открытия воздушного пространства Израиля. Возобновление рейсов из южной авиационной гавани России позволит наладить прямое авиасообщение с Израилем, которое было временно приостановлено в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.