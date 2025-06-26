Отек не повлиял на план операций для пострадавшего от собак в Сочи мальчика

Возникший у девятилетнего пострадавшего от нападения собак в Сочи ребенка отек не повлиял на сроки проведения плановых хирургических вмешательств. Как рассказал «Ъ-Сочи» отец пострадавшего мальчика Валентин Королев, отек уже сошел, состояние пациента стабильное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / RDKBofficial Фото: t.me / RDKBofficial

Ребенок, пострадавший в результате нападения собак в СНТ «Авиатор» в Сочи, проходит лечение в Российской детской клинической больнице в Москве. В начале июля врачами запланирована операция по реконструкции носа. Для этого под кожу ранее был установлен эспандер, который наполняют физраствором для растяжения кожных тканей.

Ожидается, что в рамках одной операции врачи удалят эспандер, пересадят хрящ, сформированный из ребра, и выполнят закрытие носа новой кожей. На восстановление после вмешательства потребуется около месяца. В августе медики планируют провести реконструкцию верхней губы с использованием заранее подготовленной слизистой.

Параллельно ребенок продолжает обучение. Занятия проходят по школьной программе и по индивидуальному плану, но с акцентом на письмо. Несмотря на трудности, мальчик показывает хорошие результаты.

Инцидент произошел в феврале, когда на ребенка напали две собаки породы хаски. После экстренной помощи в Сочи и Краснодаре пострадавшего перевели в Москву, где врачи провели ряд срочных операций, в том числе пересадку кожного лоскута.

В отношении владельца собак возбудили уголовное дело. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сочинца приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Мария Удовик