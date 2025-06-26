На ремонт двух школьных пищеблоков в Сочи выделили 57,8 млн рублей

В Сочи началась модернизация пищеблоков школ №27 и №75. На работы выделили 57,8 млн руб. из краевого и городского бюджетов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Строители приступили к ремонту после окончания учебного года. Планируется полное обновление внутренних коммуникаций и интерьера, а также восстановление кровли. Образовательные учреждения получили средства на покупку мебели для обеденных залов и замену старого оборудования. Работы по плану должны завершиться к концу августа.

Модернизация проводится по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках планомерного улучшения системы школьного питания. За 10 лет в Сочи отремонтировали пищеблоки в 19 образовательных организациях. Общий объем привлеченных средств составил 94 млн руб. из краевого и муниципального бюджетов.

В Сочи в 2025 году предусмотрены масштабные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры: запланирован капитальный ремонт 13 объектов, а также строительство свыше 21 км новых водопроводных и канализационных сетей. Проект реализуется в рамках муниципальной программы развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, финансирование предусмотрено из бюджета Краснодарского края и местного бюджета, а основные этапы работ запланированы на период с апреля по декабрь.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте завершили ремонт внутриквартальных проездов на шести улицах в Адлерском, Лазаревском и Центральном районах — работы охватили более 6 тыс. кв. м дорожного покрытия, включая улицы Калинина, Петропавловская, Калараша, Павлова, Нагорная и Вишневая, где был уложен новый асфальтобетон. На реализацию проекта, направленного на улучшение условий для автомобилистов, пешеходов и маломобильных граждан, из городского бюджета власти направили 23,4 млн руб.

Мария Удовик