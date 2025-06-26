Из Крыма в Сочи запустили прямое автобусное сообщение

Министерство транспорта Республики Крым объявило об открытии нового межрегионального автобусного маршрута Евпатория — аэропорт Сочи. Рейсы начали выполняться с 25 июня 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Республики Крым Фото: Министерство транспорта Республики Крым

Автобус отправляется из Евпатории в 14:20 через день и прибывает в аэропорт Сочи в 07:00. Обратный рейс стартует из сочинского аэропорта в 12:30 и достигает Евпатории к 07:00.

Маршрут проходит через Симферополь, Феодосию, Керчь, Анапу и Новороссийск. Стоимость билета составляет 4,5 тыс. руб.

Перевозки осуществляет компания ООО «Международные автобусные перевозки» на комфортабельном автобусе марки Yutong вместимостью 49 пассажиров.

Также в августе начнут курсировать автобусы из Луганской Народной Республики в Ейск и Сочи. Росавтотранс зарегистрировал десять новых межрегиональных автобусных маршрутов, которые соединят вновь присоединенные регионы России с другими субъектами федерации.

Три маршрута будут работать в Донецкой Народной Республике, три — в Луганской Народной Республике, три — в Херсонской области и один — в Запорожской области. Два из них свяжут ЛНР с курортами Краснодарского края — Ейском и Сочи. Ожидается, что перевозки начнутся не позже 19 августа, что соответствует 90 дням с момента регистрации маршрутов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте продлили режим работы общественного транспорта на ключевых маршрутах: автобусы будут ездить до 23:00, а маршрут Сочи — Адлер до полуночи, начиная с 1 июля маршрут №105А, соединяющий аэропорт и железнодорожный вокзал, станет круглосуточным. Эти меры приняты в связи с ростом туристического потока, а также для улучшения управления пассажиропотоком и контроля за транспортной инфраструктурой.

Мария Удовик