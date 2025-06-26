В Сочи демонтировали пять незаконных торговых объектов
В сочинском микрорайоне Мамайка специалисты курорта демонтировали пять несанкционированных торговых точек, которые размещались на муниципальной земле без соответствующего разрешения. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Объекты были расположены на пути к общественным пляжам и использовались для продажи пляжной продукции, одежды, напитков, а также предоставления экскурсионных услуг. Проверка показала, что павильоны нарушали утвержденную схему размещения нестационарных объектов и создавали препятствия для пешеходного движения.
Работы по демонтажу провели сотрудники администрации города и Центрального района, представители УВД и РЖД. Нарушители привлечены к административной ответственности, материалы переданы для дальнейшего разбирательства. Власти города подчеркивают, что мониторинг незаконной торговли в курортной зоне ведется на постоянной основе, особенно в летний период, когда возрастает нагрузка на инфраструктуру.
Подобные мероприятия проходят и в других районах Краснодарского края. В курортных городах региона также реализуется программа по упорядочиванию торговли, включающая контроль за соблюдением схем размещения, санитарных норм и требований к продаже пищевой продукции. Целью работы является обеспечение безопасной и комфортной городской среды в пик туристического сезона.
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с начала 2025 года судебные приставы демонтировали 70 капитальных строений, признанных самовольными, в том числе на улицах Егорова и Тихой. В реестре объектов под снос по решению суда числится более 700 конструкций, и власти продолжают индивидуально рассматривать случаи с заселенными зданиями, приоритетом остается защита интересов жильцов.