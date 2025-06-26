«Азимут» возобновит полеты из Сочи в Тель-Авив 27 июня

Авиакомпания «Азимут» с 27 июня восстановит регулярные рейсы по маршруту Сочи — Тель-Авив. Полеты станут возможны после открытия воздушного пространства Израиля, о чем говорится в официальном сообщении перевозчика. Возобновление рейсов из южной авиационной гавани России позволит наладить прямое авиасообщение с Израилем, которое было временно приостановлено в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следом за Сочи, 30 июня стартуют перелеты по маршруту Минеральные Воды — Тель-Авив. Ранее Росавиация ограничила полеты российских авиакомпаний над территориями Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 26 июня, однако 25 июня ведомство разрешило выполнять рейсы в Израиль при условии соблюдения дневного режима полетов. Решение последовало после стабилизации обстановки и прекращения боевых действий между Израилем и Ираном. Перемирие вступило в силу 24 июня после серии взаимных ударов, в том числе с участием США.

Авиакомпания Red Wings также планирует возобновить полеты из Сочи в Тель-Авив начиная с 2 июля. Параллельно планируется восстановление рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Минеральных Вод — с 3 июля.

С 30 марта аэропорт Сочи функционирует в рамках весенне-летнего расписания. В рамках сезонной программы предусмотрено 85 направлений, из которых 57 являются внутренними и 28 — международными; обслуживание маршрутов осуществляют 31 авиаперевозчик.

Мария Удовик