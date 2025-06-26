Бани и пирс снесли под Сочи по решению суда

Самовольно построенный банный комплекс на территории Адлерского чайного хозяйства в Сочи демонтировали под контролем судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Комплекс, включавший бани, пирс, беседки и ресторан, возвели несколько лет назад местная жительница и ее сыновья без разрешительной документации. По данным ведомства, застройщики заняли три участка площадью около 3,5 га вблизи озера. Суд признал постройки незаконными и обязал демонтировать их, а землю вернуть государству.

В отделении судебных приставов №2 по Краснодарскому краю возбудили исполнительные производства в отношении трех человек. С каждого взыскали исполнительский сбор, а также оштрафовали по ст. 17.15 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 15 тыс. руб., уточнила начальник отделения Татьяна Кочет.

Должникам также временно ограничили выезд за пределы РФ. После применения мер принудительного исполнения все объекты убрали, а участки вернули в госсобственность.

Анна Гречко