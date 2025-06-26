Спецподготовка диверсанту не помогла

В Херсоне завершилось рассмотрение дела спецназовца Евгения Горина, который участвовал в провалившейся попытке ВСУ высадить десант на Тендровской косе в Черном море и был взят в плен российскими военными и сотрудниками ФСБ. Военнослужащий признался, что участвовал также в подготовке подрыва российской морской газодобывающей платформы в Черном море. Суд признал его виновным, приговорив к 23 годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецназовец ВСУ Евгений Горин

Фото: Прокуратура Херсонской области Спецназовец ВСУ Евгений Горин

Фото: Прокуратура Херсонской области

Согласно материалам дела, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин был взят в плен в ночь на 29 февраля 2024 года во время попытки спецназа ГУР ВСУ прорваться на трех скоростных лодках «Гэлэкси» на безлюдную Тендровскую косу в Херсонской области. Однако, как сообщала тогда ФСБ, контрразведчики заблаговременно получили соответствующую информацию, и на берегу украинских спецназовцев поджидали российские морские пехотинцы, встретившие диверсантов плотным пулеметным огнем. Одной лодке удалось уйти, экипаж остальных, предположительно около двух десятков человек, кроме Горина, был уничтожен.

Как сообщала ФСБ, операцию украинских военных курировали подразделения специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании.

На допросе Горин рассказал, что им ставили задачу уничтожить оборудование на маяке, а также находившихся там российских военнослужащих, но по возможности взять их в плен. Непосредственно к штурму готовились на полицейском полигоне в Николаевской области.

Спецназовец также сообщил, что с октября 2022 по январь 2023 года проходил с сослуживцами специальную диверсионную подготовку на базе 5 RIFLES бронетанкового пехотного батальона в Великобритании. «Мы проходили тактическую подготовку по ночевке в лесу, отрабатывали выход с базы, передвижения в сторону цели. Уже тогда понимали, что нас готовят к какой-то операции»,— заявил он на видео, опубликованном ФСБ.

Горин также рассказал, что за месяц до этих событий участвовал в подготовке подрыва морской платформы газового месторождения МСП-17, принадлежащей компании «Черноморнефтегаз».

Эту операцию, по его словам, тоже курировали британцы, а провести должны были бойцы сил специальных операций (ССО) ВСУ. Диверсантам ставили задачу захватить технические средства сопровождения полетов российских беспилотников, однако на месте их не нашли.

«Деятельность указанного центра ССО ВСУ курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности этой страны в конфликт»,— заявили тогда в ФСБ.

Против Евгения Горина возбудили уголовные дела по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, взрывных устройств), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 222.2 УК РФ (незаконная перевозка крупнокалиберного огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконная перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), а также ст. 281.2 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности). Позже их объединили в одно производство.

Херсонский областной суд признал бывшего спецназовца виновным, приговорив к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части срока — в колонии строгого режима. Также осужденному назначили штраф 700 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь