За неделю международные резервы РФ выросли на $4,4 млрд

Международные резервы России на 20 июня 2025 года составили $687,2 млрд, сообщили сегодня в Банке России. Они увеличились за неделю на $4,4 млрд (+0,6%), то есть сейчас резервы превышают $691 млрд. Это произошло из-за положительной переоценки, рассказали в ЦБ.

В начале года объем международных резервов находился на уровне $609 млрд. Рост с начала текущего года составляет почти 13%.

В начале мая был зафиксирован исторический максимум в $687,3 млрд. В апреле текущего года наблюдались значительные колебания — в середине месяца резервы выросли за неделю на $25,5 млрд, а через месяц сократились на $20 млрд. После начала военных действий на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили около €300 млрд зарубежных активов России — около половины валютных резервов.