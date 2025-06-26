Выпускниками медицинских вузов в 2025 году станут почти 78 тыс. студентов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что из российских медицинских вузов в 2025 году выпустятся почти 78 тыс. студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это колоссальная огромная команда, которая придет нам на помощь и которая вместе с нами будет менять здравоохранение, будет менять мир»,— сказал министр на выпускном Сеченовского университета (цитата по ТАСС).

25 февраля господин Мурашко сообщал, что в России не хватает 23,3 тыс. врачей, дефицит среднего медицинского персонала составляет 63,5 тыс. человек. С 2019 по 2024 год, по его данным, общий прирост по врачебному персоналу составил 6,5 тыс. человек. В мае министр говорил, что дефицит медперсонала планируется сократить на 95% к концу 2030 года.

Полина Мотызлевская