Эрдоган: Трамп согласен на переговоры в Турции по Украине с участием Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что президент США Дональд Трамп готов приехать на переговоры по Украине, если к ним присоединится президент РФ Владимир Путин. По его словам, подобная встреча на уровне лидеров и достижение мира — конечная цель турецкой стороны в вопросе российско-украинского конфликта.

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Я также сообщил об этом президенту США господину Трампу во время нашей встречи (в Гааге.— ''Ъ''). Он сказал, что, если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для урегулирования, он тоже прибудет в Стамбул или Анкару. Мы проведем необходимые контакты и, надеюсь, встретимся как можно скорее»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Гааги, где проходил саммит НАТО (цитата по Reuters).

Турция выступила с инициативой об организации встречи лидеров России, США и Украины после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Украинская сторона поддержала эту инициативу. Кремль также допускал такую встречу, но перед этим Владимир Путин считает необходимым достичь определенных договоренностей по решению конфликта на Украине. Пока Москва называет такие контакты преждевременными.

Лусине Баласян