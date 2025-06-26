ФАДН: большинство россиян не сталкивались с противоправным поведением мигрантов

Большинство россиян не сталкивались с нарушением закона со стороны иностранных граждан, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. При этом вопросы миграционной политики находятся на втором месте по важности для россиян после вопросов, связанных с СВО, добавил он.

«И это беспокоит людей, беспокоит людей девиантное поведение иностранных граждан, которые, приезжая к нам, иногда ведут себя вызывающе, нарушают законодательство»,— сказал господин Баринов журналистам (цитата по ТАСС).

Он добавил, что государство и правоохранительные органы предпринимают «достаточно большие усилия» для «наведения порядка» в миграционной сфере. В качестве примера принимаемых мер господин Баринов назвал ограничения для работы мигрантов в некоторых отраслях и тестирование детей мигрантов при приеме в школы.

В декабре 2024 года официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что за январь-ноябрь прошлого года мигранты и лица без гражданства совершили на 2,1% меньше преступлений по сравнению с 2023 годом. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 3,9%. На 15,8% уменьшилось количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. На 11,1% сократилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В мае 2025 года председатель СКР Александр Бастрыкин говорил, что с января по март число преступлений, совершаемых иностранцами, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По словам господина Бастрыкина, 65% тяжких преступлений мигрантов касаются оборота наркотиков.

Полина Мотызлевская