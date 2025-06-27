«Постекс» рвется наружу

Кирилл Опарин, бывший совладелец оператора наружной рекламы «Постер», создал новую компанию — Postex. На данный момент компания управляет семью digital-экранами на фасадах города, а в ближайшее время планирует прибавить к ним еще шесть. По мнению экспертов, новый оператор занял достаточно выгодную нишу и имеет хорошие перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Места под экраны компания получила в управление от владельцев рекламных конструкций и от собственников зданий. В дальнейшем Postex планирует увеличить количество рекламных конструкций на частных и не городских территориях»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Места под экраны компания получила в управление от владельцев рекламных конструкций и от собственников зданий. В дальнейшем Postex планирует увеличить количество рекламных конструкций на частных и не городских территориях»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Постекс» Кириллу Опарину принадлежит 55%, он же является руководителем компании. Остальные доли в компании принадлежат Илье Чередину (25%) и Артему Литвинову (20%). Ранее господин Опарин владел компанией «Постер», которую в 2023 году приобрел оператор рекламы Russ.

В беседе с «Ъ-СПб» господин Опарин рассказал, что в группу компаний Postex также вошла часть бывших активов «Постера»: сеть из не менее 150 рекламоносителей различных форматов в Ленобласти под управлением ООО «Элвис» и ООО «Постер Бизнес Гифтс», специализирующееся на сувенирах.

При этом digital-экраны, которыми сейчас управляет Postex,— новый актив. Они расположились в Невском, Калининском и Выборгском районах.

«Места под экраны компания получила в управление от владельцев рекламных конструкций и от собственников зданий. В дальнейшем Postex планирует увеличить количество рекламных конструкций на частных и не городских территориях»,— уточнил господин Опарин.

По оценке бизнес-консультанта Якова Адамова, доля Postex на рынке наружной рекламы Санкт-Петербурга на данный момент составляет 0,6%, а при реализации ближайших планов вырастет до 1,2%. Всего в Петербурге, говорит эксперт, около 7–10 тыс. рекламных конструкций, из них около 30% — digital. Крупнейший оператор на данный момент — Russ, который занимает около 36% рынка.

«Digital-экраны в спальных районах — выгодная ниша: меньше конкуренции с центральными зонами, растущий трафик. Особенно перспективны районы вокруг Пулково, Приморский, Московский. Возможен переход к автоматизированной продаже, востребованной рекламодателями»,— полагает господин Адамов.

Сопредседатель комиссии по исследованиям АКАР Северо-Запад Вера Дементьева сообщила, что в 2024 году общий объем рынка рекламы out of home (OOF) в Петербурге составил 9,44 млрд рублей без НДС. Рост к 2023 году — 56%. Ниша digital-экранов занимает 5–7% от рынка, сейчас ее делят Postex и компания «Северная столица».

«Северная столица» управляет 14 экранами в центральных районах города, ее выручка в 2024 году, по данным Rusprofile,— 822 млн рублей. Фактически на данный момент эти операторы не конкурируют, поскольку их объекты находятся в разных районах.

Артемий Чулков