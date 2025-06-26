Крупную группу мошенников на автостраховках разоблачили на юге России

Правоохранители задержали участников крупной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве в сфере автострахования и в течение ряда лет работавшей на территории Кубани и Крыма. Об этом сообщаетя страховая компания «Гелиос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сайте страховщика говорится, что преступная группа имела крупного цессионария. Всего в нее входило не менее 25 постоянных участников, а также большое количество разовых исполнителей.

Служба безопасности компании на протяжении года помогала правоохранителям в разработке группировки. Всего она передала им данные не менее чем о 30 эпизодах преступной деятельности. Эти усилия увенчались десятками обысков и масштабными задержаниями подозреваемых.

Получить оперативный комментарий по ситуации в пресс-службах главков МВД по Кубани и Крыму изданию пока не удалось.

Михаил Волкодав