В Тарко-Сале откачали воду почти со всех участков после паводка

Практически со всех подтопленных участков в результате паводка в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) уже откачали воду, сообщили в правительстве Ямала. Большинство пострадавших уже получили экстренные выплаты от Пуровского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с пострадавшими из-за паводка местными жителями и предпринимателями, с которыми обсудил меры поддержки и противопаводковые работы. Для того, чтобы таких ситуаций не случалось в будущем, уже в этом сезоне начнется укладка дополнительных водопропускных труб в дорожной насыпи. «Это стихия и сочетание снежной зимы, холодной весны и неожиданного потепления привели к таким масштабам весеннего паводка, какого раньше исторически у нас не происходило. Договорились, что привлечем ведущих гидрологов страны для детального изучения этой уникальной ситуации»,— рассказал глава региона.

Минимизировать ущерб удалось благодаря отводу воды мощными насосными станциями, мотопомпами и специальными водопропускными помпами, также дорожники усилили защитные насыпи на подтопляемых территориях. Работы по ликвидации последствий паводка в Тарко-Сале продолжаются: задействованы 40 специалистов и 20 единиц техники.

Напомним, 3 июня в Тарко-Сале ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур, который достиг отметки 1015 см, что является максимальным показателем за последние 25 лет. Была организована эвакуация жителей из зоны подтопления, оказался подтоплен местный аэропорт. С 3 июня действие режима ЧС распространили на весь Пуровский район. Пострадавшим из-за паводка было решено предоставить материальную помощь. 17 июня режим ЧС в Тарко-Сале был отменен.

Ирина Пичурина