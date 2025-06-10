Пострадавшим от паводка жителям Тарко-Сале выплатят компенсации
Жители Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ), чье имущество пострадало от паводка, получат финансовую помощь. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании правительства округа.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Размер компенсации собственникам жилья составит 500 тыс. руб. — семьям участников СВО и многодетным, 150 тыс. руб. — остальным. Предпринимателям будет выплачена компенсация от 150 тыс. до 500 тыс. руб. на восстановление бизнеса. Кроме того, предоставлено освобождение от уплаты аренды за землю до конца года, льготный микрозайм и кредитные каникулы.
«Необходимо разобраться в причинах произошедшего. С одной стороны, это стихия и такое случается, но, с другой стороны, есть причины, которые усугубили ситуацию. Это урок, который нам нужно вынести: сочетание всех факторов, сыгравших роль в Тарко-Сале, в будущем необходимо учитывать в других ямальских населённых пунктах, которые находятся в зоне риска», — отметил Дмитрий Артюхов.
Ранее в Тарко-Сале ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур, который достиг отметки 1015 см, что является максимальным показателем за последние 25 лет. Была организована эвакуация жителей из зоны подтопления, оказался подтоплен местный аэропорт. С 3 июня действие режима ЧС распространили на весь Пуровский район.
Сейчас аэропорт Тарко-Сале работает в штатном режиме. Кроме того, круглосуточно идет мониторинг обстановки в районе городских дач, а оставшимся в своих домах таркосалинцам оказывается помощь.