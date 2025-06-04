В Пуровском районе ЯНАО ввели режим ЧС из-за паводка

С 3 июня в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в своем Telegram-канале глава района Кирилл Трапезников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

На территории района подтоплены дальние, средние и ближние дачи. В районе усилили группы реагирования в медицине и сфере ЖКХ, идет круглосуточное наблюдение за системами водоснабжения и электроэнергии. «Основные усилия по-прежнему сосредоточим на организации вывоза жителей из зоны возможного подтопления, готов пункт временного размещения. Продолжим всестороннее обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ для обеспечения безопасности жителей. В работе задействовано более 200 человек, еще почти 100 есть в оперативном резерве»,— сообщил господин Трапезников.

Ранее режим ЧС был введен в Тарко-Сале (ЯНАО) из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур, который достиг отметки 1015 см, что является максимальным показателем за последние 25 лет. В настоящее время ведется эвакуация жителей из зоны подтопления, подготовлен пункт временного размещения.

Ирина Пичурина