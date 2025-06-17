В Тарко-Сале отменен режим ЧС после подтопления дачных территорий

В Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен 3 июня из-за подтопления дачных территорий, сообщили в пресс-службе правительство региона.

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В настоящее время оперативные и городские службы перешли на работу в режиме повышенной готовности. Основные усилия сосредоточены на ликвидации последствий паводка: откачке воды с дачных участков и промышленной зоны, уборке мусора. С большей части участков вода уже отведена. В работах задействованы 133 человека и 61 единица техники.

Напомним, в Тарко-Сале ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур, который достиг отметки 1015 см, что является максимальным показателем за последние 25 лет. Была организована эвакуация жителей из зоны подтопления, оказался подтоплен местный аэропорт. С 3 июня действие режима ЧС распространили на весь Пуровский район.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании правительства округа сообщил, что жители Тарко-Сале, чье имущество пострадало от паводка, получат финансовую помощь.

Полина Щуцкая