В Тарко-Сале зафиксирован рекордный уровень подъема воды в реке Пяку-Пур

В Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) на реке Пяку-Пур наблюдается рекордный уровень подъема воды, который достиг отметки 1015 см, что является максимальным показателем за последние 25 лет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Причиной подъема воды стал резкий скачок температуры, вызвавший стремительное таяние снега. В зоне риска подтопления оказались улицы Труда, Авиаторов, Промышленная, переулок Рыбацкий в городе и дачные участки.

В связи с этим, глава Пуровского района Кирилл Трапезников сообщил о введении муниципального режима «Чрезвычайная ситуация». К аварийно-спасательным работам привлечены более 200 человек. «Дорога в город открыта. Сейчас укрепляем основания у мостов. В городе в связи с подтоплением улицы Промышленная временно открыли движение по Мезенцева (там, где было закрыто на ремонт)»,— отметил глава района в своем Telegram-канале.

По словам Кирилла Трапезникова, в настоящее время ведется эвакуация жителей из зоны подтопления, подготовлен пункт временного размещения. Все оперативные службы работают в усиленном режиме, круглосуточно укрепляются водозащитные насыпи.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) утвердили планы по защите населения от паводков и лесных пожаров. Для борьбы с ними создали группировку из 970 профессиональных спасателей и пожарных.

Полина Щуцкая