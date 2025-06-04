Аэропорт в Тарко-Сале на Ямале подтопило во время паводка

Во время паводка в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) оказался подтоплен аэропорт в Тарко-Сале, сообщили «Интерфаксу» в районной администрации. Аэропорт не работает и не отправляет самолеты, используется только вертолетная площадка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Вертолетное сообщение с населенными пунктами не нарушено. На данный момент на территории Тарко-Сале подтоплено 280 участков.

Как сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников в Telegram, уровень воды в реке Пяку-Пур за ночь снизился на 20 см и составил 995 см. Зона подтопления остается прежней в районе дач и в Тарко-Сале на ул. Промышленная. Ночью на дальних дачах провели отсыпку, укрепили водозащитную насыпь полигона ТБО. «На помощь к нам прибыла группа из окружного МЧС. В условиях введенного режима ЧС медицинские работники осуществляют вакцинацию жителей, в том числе поквартирную»,— рассказал глава района. Он также проведет встречу с жителями дач.

Накануне в Тарко-Сале ввели режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Пяку-Пур, который достиг отметки 1015 см, что является максимальным показателем за последние 25 лет. Была организована эвакуация жителей из зоны подтопления. 3 июня действие режима ЧС также распространили на весь Пуровский район.

Ирина Пичурина