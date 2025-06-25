«Аквариус» — залог экосистемы

70% «Ай кью холдинга», головного юрлица одного из крупнейших российских производителей компьютерной техники ГК «Аквариус», и 99,99% ООО «Аквариус технологии» оказались в залоге у структуры «Сбера». Сам по себе залог не означает поглощения «Сбером» компании, но собеседники “Ъ” на рынке микроэлектроники не исключают, что «Аквариус» мог столкнуться с финансовыми трудностями из-за инвестиционных расходов при высокой ключевой ставке, а также кассовым разрывом, связанным со спецификой госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Доли в двух юрлицах одного из крупнейших производителей электроники «Аквариус» — 70% «Ай кью холдинга» (ранее «Смарт Холдинг») и 99,99% «Аквариус технологии» — 16 июня перешли в залог к «Сбербанк инвестиции», следует из данных «Спарк-Интерфакс». В ноябре 2024 года РБК со ссылкой на источники писал, что «Сбер» купил 12% в «Аквариусе». В начале лета Cnews сообщал, что доля в 51% компании может быть продана Уральской горно-металлургической компании.

«Аквариус» был основан в 1989 году. Головным юрлицом ГК «АО "А-Холдинг"» владеют Владимир Степанов (56%) и сын основателя компании Александра Калинина Алексей Калинин (44%), следует из пояснительной записки к бухотчетности компании. В свою очередь, АО «А-холдинг» принадлежит на 70% ООО «Ай кью холдинг», еще по 15% у Надежды Бланкет и Олега Власова. ООО «Ай кью холдинг» на 87,93% владеет АО «Группа компаний "Аквариус"», еще 12,07% у ООО «Сбербанк Инвестиции». Выручка ООО «Ай кью холдинг» за 2024 год составила более 4 млрд руб. при 3,9 млрд руб. чистой прибыли.

Представитель «Аквариуса» заявил “Ъ”, что «частичный залог долей отдельных компаний группы — стандартный инструмент обеспечения при корпоративном кредитовании, который по умолчанию не подразумевает никаких продаж. Коммерческие условия соглашений носят конфиденциальный характер». В «Сбере» не ответили “Ъ”.

Сам по себе залог не означает M&A, объясняет старший инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин: «В российской практике распространены сделки через посредничество банков, когда сначала банк выкупает актив и потом перепродает другим собственникам. «Возникновение залога зачастую связано с привлечением группой заемного финансирования»,— добавляет партнер и руководитель M&A практики ASB Consulting Group Татьяна Лукьянова.

По данным источника “Ъ”, знакомого с планами компании, у «Аквариуса» высокая долговая нагрузка, а также компании «не хватает средств на операционную деятельность».

«Из-за финансовых проблем изначально топ-менеджмент рассматривал продажу компании новым инвесторам для расчетов с кредиторами либо переход компании в управление "Сбера"»,— говорит он.

О проблемах с финансами у компании также слышал и директор «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов. Он связывает это с сокращением объема госзакупок техники и высокой ключевой ставкой: «В последние годы у "Аквариуса" была активная инвестиционная фаза, и он нес большие расходы на расширение производства». Одной из проблем как компании, так и отрасли остается «привязка к госзакупкам»: основные процедуры приходятся на начало года, соответственно, средства поступают разработчикам неравномерно, а обеспечивать производство необходимо постоянно, говорит собеседник “Ъ” на рынке разработчиков электроники.

2,5 миллиона высокотехнологичных устройств в год может производить ГК «Аквариус», по данным компании

«Задолженность АО "А-холдинг" по кредитам и займам составляла 4,5 млрд руб. Кредиторская задолженность ООО "Ай кью холдинг" — 1 млрд руб., что соответствует умеренному уровню»,— говорит главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Однако с такой оценкой не согласен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков: «Высокий показатель Debt/EBITDA, в некоторых случаях превышающий 5x, в сочетании с преобладанием краткосрочной задолженности делает группу уязвимой».

«В случае исполнения всех условий договора залог будет снят. Однако при возникновении проблем с выплатами банк может инициировать обращение взыскания и переоформление долей на себя. Также нельзя исключать, что передача долей в залог может быть частью более широкой сделки со "Сбером", связанной с реструктуризацией или возможным вхождением банка в капитал»,— говорит Ярослав Кабаков. Максим Копосов добавляет, что в случае возможной продажи «Аквариуса» «Сберу» для банка это перспективная сделка: «"Сбер" эксплуатирует огромное количество инфраструктуры, и для закрытия собственных нужд в вычислительной технике это будет полезно».

Алексей Жабин