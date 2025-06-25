Главные новости за 25 июня. Липецк, Курск, Воронеж, Белгород
Вячеслав Жабин официально возглавил липецкий Елец
В курском ЛДПР оспорили выдвижение своего кандидата на губернаторские выборы
Бывшего воронежского высокопоставленного полицейского отправят в колонию
Воронежская таможня оспаривает списание долгов контрагентам резидента ОЭЗ «Липецк»
X5 Group может построить в Воронежской области распредцентр за 2 млрд рублей
Воронежский застройщик инвестирует в расширение ЖК почти 1 млрд рублей
Обновлять остановки в Белгороде будет компания из Краснодара за 354 млн рублей
ГК «Экоптица» начала строить цех за 4 млрд в Липецке до получения разрешения