Главные новости за 25 июня. Липецк, Курск, Воронеж, Белгород

Вячеслав Жабин официально возглавил липецкий Елец

В курском ЛДПР оспорили выдвижение своего кандидата на губернаторские выборы

Бывшего воронежского высокопоставленного полицейского отправят в колонию

Воронежская таможня оспаривает списание долгов контрагентам резидента ОЭЗ «Липецк»

X5 Group может построить в Воронежской области распредцентр за 2 млрд рублей

Воронежский застройщик инвестирует в расширение ЖК почти 1 млрд рублей

Обновлять остановки в Белгороде будет компания из Краснодара за 354 млн рублей

ГК «Экоптица» начала строить цех за 4 млрд в Липецке до получения разрешения