Вячеслав Жабин официально возглавил липецкий Елец

Совет депутатов Елецкого городского округа Липецкой области единогласно избрал мэром Вячеслава Жабина, который с апреля руководил муниципалитетом в статусе и. о. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Жабин

Фото: со страницы Вячеслава Жабина в соцсети Вячеслав Жабин

Фото: со страницы Вячеслава Жабина в соцсети

По итогам конкурса до тайного голосования также были допущены замдиректора Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий Сергей Ханин и глава детского оздоровительного центра Ельца «Белая березка» Павел Богданов.

Вячеслав Жабин родился в 1994 году в Пятигорске Ставропольского края. В 2015 году окончил Пятигорский госуниверситет, в 2016-м — бакалавриат МГИМО, в 2018-м — магистратуру. В 2019 году занял пост помощника генерального директора в РН-ЦИР «Роснефть», позже был старшим координатором отдела поставок компании Johnson & Johnson. В 2024 году избрался в совет депутатов Елецкого горокруга от партии «Единая Россия». В связи с переходом на пост первого замглавы муниципалитета сложил свои полномочия. По той же причине покинул должность заместителя гендиректора по маркетингу в местном ПАО «Энергия», подконтрольном семье спикера липецкого облсовета Владимира Серикова.

В середине апреля полномочия мэра Ельца сложил Евгений Боровских, который руководил им с 2019 года. Липецкий облсовет одобрил его назначение и. о. бизнес-омбудсмена региона. В этом статусе он уже приезжал на архитектурный форум «Зодчество ВРН» в Воронеж.

Алина Морозова