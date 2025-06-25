Обновлять остановки в Белгороде будет компания из Краснодара за 354 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» администрации Белгорода сегодня заключило контракт на модернизацию остановочных павильонов с краснодарским ООО «Энэф групп». Соответствующий документ появился на портале госзакупок. Компания стала единственным участником конкурса, снизив стоимость работ с 361,9 млн до 354,7 млн руб. Срок исполнения обязательств — с даты заключения контракта до 30 декабря 2025.

Средства направят из городского бюджета. Подрядчику предстоит обновить остановки на десяти улицах Белгорода: Богдана Хмельницкого, Сумской, Корочанской, Волчанской, Красноармейской, Магистральной, Губкина, Вокзальной, а также на проспектах Славы и Преображенского. 92 остановочных павильона первого типа будут выполнены из стекла и включают установку информационного короба, лавочки, монтаж освещения и камер видеонаблюдения. Также в закупку входит поставка еще 19 павильонов второго типа, 111 терминалов для передачи данных (кнопка «112»), 222 видеокамеры, 111 контроллеров для управления освещением и программное обеспечение.

Мэрия пыталась найти подрядчика в феврале и марте этого года, но торги отменялись.

Согласно Rusprofile.ru, ООО «Энэф групп» зарегистрировано в январе 2018 года в Краснодаре, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Контролирует общество Маргарита Сыкало. Гендиректор — Юлия Стародубцева. По итогам 2024 года выручка компании составила 911 млн руб., чистая прибыль — 25 млн руб.

О том, как менялась маршрутная сеть Белгородской агломерации, — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова