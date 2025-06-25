Воронежский застройщик инвестирует в расширение ЖК почти 1 млрд рублей
Специализированный застройщик «К-Девелопмент», который входит в группу компаний воронежского бизнесмена Эдуарда Краснова, начинает строительство третьей очереди жилого комплекса «Ключи Club» на улице Остужева, 52/5 в Воронеже. Согласно проектной декларации, стоимость строительства составит 900 млн руб. Генподрядчиком выступит ООО «НК Монолит».
Проект жилого комплекса «Ключи Club» на улице Остужева
Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»
Проект третьей очереди предполагает возведение 14-этажного дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Общая площадь застройки — 12,4 тыс. кв. м, из которых 9 тыс. кв. м приходится на жилой фонд. Предусмотрено 162 квартиры площадью от 26 до 104 кв. м, в конфигурации от студий до четырехкомнатных. Объект будет оборудован четырьмя лифтами и 133 машино-местами. Во дворе будет по одной детской и спортивной площадке.
Участок под застройку площадью 11 тыс. кв. м находится в собственности девелопера. Завершение строительства третьей очереди намечено на третий квартал 2028 года, передача ключей — 12 декабря того же года.
Строительство первой очереди ЖК «Ключи Club» началось в 2022 году, сдача намечена на июнь 2025 года. Согласно данным единого ресурса застройщиков РФ, на сегодня реализовано 44% квартир. Вторая очередь должна быть завершена в начале 2026 года, объем продаж — 14%.
По собственным данным застройщика, в районе Остужевской развязки формируется новый жилой микрорайон «Ключи», включающий комплексы «Джаз», «Ключи Club» и «Ритм». Все объекты реализуются с концепцией «двор без машин»: транспорт размещается за пределами придомовой территории или в подземных паркингах. В квартале предусмотрены пешеходные бульвары, велодорожки, воркаут-зоны и площадки для сбора ТКО.
В рамках проекта также запланировано строительство спортивного клуба с бассейном и фитнес-центром. Девелопер ведет поиск инвестора.