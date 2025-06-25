Воронежский застройщик инвестирует в расширение ЖК почти 1 млрд рублей

Специализированный застройщик «К-Девелопмент», который входит в группу компаний воронежского бизнесмена Эдуарда Краснова, начинает строительство третьей очереди жилого комплекса «Ключи Club» на улице Остужева, 52/5 в Воронеже. Согласно проектной декларации, стоимость строительства составит 900 млн руб. Генподрядчиком выступит ООО «НК Монолит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект жилого комплекса «Ключи Club» на улице Остужева

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Проект жилого комплекса «Ключи Club» на улице Остужева

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Проект третьей очереди предполагает возведение 14-этажного дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Общая площадь застройки — 12,4 тыс. кв. м, из которых 9 тыс. кв. м приходится на жилой фонд. Предусмотрено 162 квартиры площадью от 26 до 104 кв. м, в конфигурации от студий до четырехкомнатных. Объект будет оборудован четырьмя лифтами и 133 машино-местами. Во дворе будет по одной детской и спортивной площадке.

Участок под застройку площадью 11 тыс. кв. м находится в собственности девелопера. Завершение строительства третьей очереди намечено на третий квартал 2028 года, передача ключей — 12 декабря того же года.

Строительство первой очереди ЖК «Ключи Club» началось в 2022 году, сдача намечена на июнь 2025 года. Согласно данным единого ресурса застройщиков РФ, на сегодня реализовано 44% квартир. Вторая очередь должна быть завершена в начале 2026 года, объем продаж — 14%.

По собственным данным застройщика, в районе Остужевской развязки формируется новый жилой микрорайон «Ключи», включающий комплексы «Джаз», «Ключи Club» и «Ритм». Все объекты реализуются с концепцией «двор без машин»: транспорт размещается за пределами придомовой территории или в подземных паркингах. В квартале предусмотрены пешеходные бульвары, велодорожки, воркаут-зоны и площадки для сбора ТКО.

В рамках проекта также запланировано строительство спортивного клуба с бассейном и фитнес-центром. Девелопер ведет поиск инвестора.

Анна Швечикова