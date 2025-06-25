Бывшего воронежского высокопоставленного полицейского отправят в колонию

Советский райсуд Воронежа признал бывшего начальника миграционного управления регионального главка МВД Сергея Червонцева виновным в получении двух взяток в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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В качестве дополнительного наказания Червонцева лишили звания полковника полиции и запретили ему пять лет работать представителем власти. Полученные в виде взяток средства конфискованы в собственность государства.

Представитель прокуратуры в ходе прений просил назначить экс-начальнику миграционного управления 5,5 лет колонии общего режима и 1 млн руб. штрафа. Также гособвинитель запрашивал аналогичное дополнительное наказание.

Как установил суд, в марте и июне 2022 года полицейский получил по 30 тыс. руб. за помощь в принятии решения о выдаче двум иностранцам (ранее уточнялось, что речь идет о гражданах Азербайджана) разрешения на временное проживание в РФ на основании подложных документов.

Сергея Червонцева задержали при участии оперативников ФСБ летом 2023 года. После этого его заключили под стражу. Уголовное дело рассматривалось в суде с июля 2024 года.

Сергей Червонцев был назначен на должность начальника управления по вопросам миграции летом 2016 года. До этого он руководил отделом делопроизводства и режима в региональном главке МВД. С октября 2023 года управление возглавляет Алексей Машин.

Алина Морозова