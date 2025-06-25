Воронежская таможня оспаривает списание долгов контрагентам резидента ОЭЗ «Липецк»

Воронежская таможня направила в арбитражный суд Липецкой области три исковых заявления к резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» — ООО «Техна». Об этом сообщил объединенная пресс-служба судебной системы региона. Иски приняты к производству, очередное заседание по делу назначено на 26 августа 2025 года.

Ведомство требует признать недействительными соглашения о прощении задолженности, заключенные компанией с тремя иностранными контрагентами. В суде со ссылкой на материалы дела уточнили, что ООО «Техна» осуществляло поставки оборудования для птицеводства по внешнеторговым контрактам с двумя узбекскими компаниями — Texno-Progress Parranda и Mirzaobod Asr Parranda, а также с компанией Techna Solutions Limited из ОАЭ. Сумма поставок составила $110 тыс., $350 тыс. и $634 тыс. соответственно (86,5 млн руб. — по официальному курсу ЦБ РФ на 25 июня). Однако денежные средства на расчетный счет российской компании не поступили.

В ходе проверки таможня установила, что ООО «Техна» подписало с нерезидентами соглашения о прощении долгов, освободив их от исполнения обязательств по контрактам. Ведомство полагает, что такие действия противоречат указу президента РФ от 8 августа 2022 года №529, который регламентирует временный порядок исполнения валютных обязательств и не предусматривает возможности списания задолженности по внешнеэкономическим контрактам с иностранными компаниями.

Исковые заявления поданы в отношении каждого соглашения отдельно. В рамках предварительных судебных заседаний стороны изложили свои позиции. ООО «Техна» заявило о несогласии с предъявленными требованиями.

По данным Rusprofile, ООО «Техна» зарегистрировано в 2013 году на площадке ОЭЗ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области. Уставный капитал — 50 млн руб. Гендиректор — Екатерина Корнукова. 100% общества владеет калининградское МКООО «Агора», чьи бенефициары скрыты в ЕГРЮЛ. Выручка общества в 2024 году составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 289 млн руб. «Техна» производит клетки для промышленного стада кур-несушек, выращивания бройлерных цыплят и ремонтного молодняка и клетки для содержания родительского стада. Завод за 800 млн руб. был построен в 2015 году.

О попытке липецкой дочки китайской Angel Yeast вернуть вернуть таможенные пошлины,— в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова