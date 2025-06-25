X5 Group может построить в Воронежской области распредцентр за 2 млрд рублей

Первый зампред правительства Воронежской области Даниил Кустов и представители X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и другими) подписали инвестиционное соглашение в рамках ПМЭФ-2025. Оно предполагает строительство оптово-распределительного центра для «Чижика» за 2 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Соглашение также предусматривает «стабилизацию цен» в магазинах розничных торговых сетей X5 Group в Воронежской области.

Появление сети «Чижик» в Воронежской области X5 Group анонсировала в мае 2022 года. Уже в июне два магазина открылись в областном центре и пригородных Семилуках. В ноябре 2024 года группа сообщила о запуске в Воронеже доставки из «Чижика».

По собственным данным, X5 Group — один из крупнейших ритейлеров РФ, основанный в 2006 году в результате слияния розничных торговых сетей «Перекресток» и «Пятерочка». История компании начинается с 1995 года, когда был открыт первый магазин «Перекресток». Первая «Пятерочка» появилась в 1999 году. Основной владелец — структура «Альфа-групп» CTF Holdings, владевшая на конец 2023 года 47,86% голосующих акций группы В 2024 году выручка холдинга выросла на 24,2% год к году, до 3,9 трлн руб., чистая прибыль — на 21,9%, до 110 млрд руб. Группа насчитывает более 27 тыс. магазинов и 71 распределительный центр.

Еще одно соглашение с X5 Group на ПМЭФ-2025 подписал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Оно предполагает вложение 840 млн руб. в обеспечение эффективности работы строящегося распредцентра в регионе.

Об итогах ПМЭФ-2025 для макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова