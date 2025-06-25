В курском ЛДПР оспорили выдвижение своего кандидата на губернаторские выборы

В Курской области продолжается конфликт в региональном отделении ЛДПР, начавшийся после исключения из партии главы фракции в облдуме Владимира Федорова. Несколько членов партии обратились в местный избирком с просьбой проверить порядок выдвижения координатора отделения и депутата облдумы Алексея Томанова на будущие выборы губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Текст заявления в комиссию опубликовал в своих соцсетях Владимир Федоров. Судя по нему, партийцы не согласны с порядком проведения конференции реготделения, на которой 21 июня был выдвинут кандидат на должность губернатора Курской области. По мнению авторов заявления, мероприятие прошло с нарушением норм устава ЛДПР, федерального закона «О политических партиях» и избирательного законодательства.

«По имеющейся у нас информации, в большинстве местных отделений собрания по избранию делегатов на конференцию не проводились, члены ЛДПР о таких собраниях не уведомлялись. Если где-то подобные собрания и проводились, то тайным образом и в них участвовали всего несколько человек, то есть не был обеспечен необходимый в соответствии с Уставом кворум — участие более половины членов местного отделения»,— сказано в заявлении в избирком. Так же в нем указано, что в конференции приняли участие 18 делегатов от 18 местных отделений. При этом пять из них зарегистрированы по месту жительства в Курске, а двое — в Белгородской области.

Период выдвижения кандидатов на досрочные выборы губернатора Курской области продлится до 10 июля. Перед регистрацией кандидата избирком проверяет поданные документы и порядок выдвижения. «Заявители уверены, что в случае тщательной проверки конференция будет признана нелегитимной, а кандидат не будет зарегистрирован»,— написал Владимир Федоров на своей странице «ВКонтакте».

Сергей Толмачев